Konya'da "Gençlik ve Kırsal Kalkınma Modeli Eğitim Programı" düzenlendi - Son Dakika

Konya'da "Gençlik ve Kırsal Kalkınma Modeli Eğitim Programı" düzenlendi

15.03.2021 17:27
Konya'da

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı, KOP Gençlik Derneği, Erasmus ve Tohum Yetiştiricileri Alt Birliğinin (TYAB) ortaklığıyla Konya'da "Gençlik ve Kırsal Kalkınma Modeli Eğitim Programı" düzenlendi.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı, KOP Gençlik Derneği, Erasmus ve Tohum Yetiştiricileri Alt Birliğinin (TYAB) ortaklığıyla Konya'da "Gençlik ve Kırsal Kalkınma Modeli Eğitim Programı" düzenlendi.

Kentteki otelde Kovid-19 tedbirlerine uygun olarak düzenlenen programa Türkiye'den ve İtalya'dan yaklaşık 60 genç katıldı.

Eğitim programının açılış törenine KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur, TYAB Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, TYAB yönetim kurulu üyeleri ile KOP İdaresi personeli katıldı.

TYAB Yönetim Kurulu Başkanı Güler, çeşitli savaşlarla ve salgınlarla mücadele edilirken artık sürdürülebilir üretimin, güvenli gıdaya erişmenin çok daha önemli hale geldiğini söyledi.

Hızlı nüfus artışı ve şehirleşmenin doğal çevre ile tarımsal ürünlerdeki risklerin artmasına neden olduğunu dile getiren Güler, şunları kaydetti:

"Gıda güvenliği, gıda güvencesi, sürdürülebilir çevre, sağlıklı yaşam ve bilinçli bir nesil gibi kavramları ön plana çıkarmıştır. Milli mirasımızı gelecek nesillere taşıma vizyonu ile sürdürülebilirliği ilke edinerek gençlerimizin ve gelecek nesillerimizin tarıma olan ilgisini arttırmalı, aynı zamanda üretime de kazandırmalıyız. Bu ve bunun gibi projelerimizle gelecek kuşaklarımızın tarımdan kopmadan bir bütüncül içinde yaşamasına fırsat vermeli, elimizden geldiği kadar onları tarım politikalarında özendirmeliyiz.

Yıllar boyunca 'gelecekteki riskler' diye kurulan cümlelerin artık sonuna gelmeliyiz çünkü o gelecek çoktan geldi ve geçiyor bile. Siz değerli vizyon sahibi gençlere olan güvencim tamdır. Vizyon sahibi gençlerimizle daha sık bir araya gelip ülkemiz sorunlarına çözüm aramalı, aynı zamanda yaşamsal motivasyonlarını da arttırmalıyız."

Güler, tarımla uğraşanların yaş ortalamasının 55-60 olduğunu belirterek, gençlere tarımı, üretim kültürünü aşılayarak modern üretim teknikleri ile sürdürülebilir üretim modellerinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Programda KOP İdaresi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) uzmanları da sunum yaptı.

Proje kapsamında KOP Bölgesi illerinde bulunan tüm okul öncesi sınıfları ve anaokullarına, çocuklara doğayı tanıtıp sevdirecek, doğayla bir bütüncül halinde yaşamayı öğretecek eğitici oyuncaklar da dağıtıldı.

Program sonunda katılımcılara KA205 Programı kapsamında uluslararası geçerliliği olan YOUTHPASS belgeleri ve eğitici model verildi.

Konya Ovası Projesi, Erasmus, Türkiye, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Konya'da 'Gençlik ve Kırsal Kalkınma Modeli Eğitim Programı' düzenlendi - Son Dakika Ekonomi


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