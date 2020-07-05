Konya'da geri dönüşüm deposunda yangın - Son Dakika

Konya'da geri dönüşüm deposunda yangın
Konya'da geri dönüşüm malzemelerinin olduğu depoda çıkan ve bitişiğindeki palet atölyesine de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.
Konya'da geri dönüşüm malzemelerinin olduğu depoda çıkan ve bitişiğindeki palet atölyesine de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.
Merkez Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu üzerinde özel bir sanayi sitesi içerisinde plastik geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Biranda büyüyen alevler depoyu sararken, gökyüzünde oluşan yoğun duman şehrin birçok noktasından gözlendi. İhbar üzerine yangına müdahale eden itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Bitişikteki palet atölyesine sıçrayan alevlerin söndürülmesi için çevre iş yerlerinde çalışanlar da itfaiye ekiplerine yardım etti. İş makineleri ile sokak üzerinde bulunan tahta paletler uzaklaştırıldı. Soğutma çalışmaları sırasında yangın yeniden şiddetini artırınca alevlerin yan taraftaki elektrik trafosuna ulaşmaması için yoğun uğraş verildi. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 12 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın 2 saatin sonunda tamamen söndürüldü. Çıkış nedeni araştırılan yangının oluşturduğu tahribat havadan da görüntülendi.
(H. İbrahim Parlak - Ramazan Çetin/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 16:57 Kaynak: İHA
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