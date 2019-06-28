Son Dakika Haberleri: Konya'da gıda zehirlenmesi iddiası
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Konya'da gıda zehirlenmesi iddiası

1 saat önce

Konya Beyhekim Devlet Hastanesinde öğle yemeği sonrası 35 kişi mide bulantısı şikayetiyle acil servise müracaat etti.

Konya Beyhekim Devlet Hastanesinde öğle yemeği sonrası 35 kişi mide bulantısı şikayetiyle acil servise müracaat etti.
Alınan bilgiye göre, hastane personeli ile aralarında yatılı tedavi gören hastaların da bulunduğu 35 kişi, müracaatlarının ardından tedavi altına alındı.
Tedavi sonrası durumlarının iyi olduğu tespit edilen 35 kişi taburcu edilirken yemeklerden alınan numune, incelenmek için Konya Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne gönderildi.
İlgililerden alınan bilgiye göre makarna, misket köfte ve kadayıftan oluşan akşam yemeğinden yaklaşık 2 bin 500 kişi yedi.
Konya'da gıda zehirlenmesi iddiası
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:04 Kaynak: AA
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