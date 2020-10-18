Konya'da gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika

Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde sabah ve öğlen saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinin sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Rüzgarın ise hafif ve orta kuvvette, yağış alan yerlerde kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.