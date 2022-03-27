Konya'da göl kıyısında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Beyşehir Gölü kıyısında bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Gölü sahiline oğluyla gezmeye gelen bir kişi, Beyşehir-Akseki karayolu üzerindeki bir restoran yakınında sazlıklar gerisinde yerde hareketsiz halde yatan bir şahıs olduğunu fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ekipler, göl sahilinde toprak zemin üzerinde kıyafetleriyle hareketsiz vaziyette yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin üzerinden İlyas Atan'a (41) ait nüfus cüzdanı çıktı. Şahsın ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'ndeki bir tüfek fabrikasında çalıştığı belirlendi. Yapılan incelemede üzerinde (EKG) kalp grafisi çekmede kullanılan elektrotlar da bulunan cesedin önceki gün Beyşehir Devlet Hastanesi'ne rahatsızlığı sebebiyle başvuruda bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin yanında bulunan şişe içerisindeki sıvı maddeye ne olduğunun saptanması için delil olarak el koydu. Polis ekipleri Atan'ı tanıyan kişilerle de irtibata geçerken, ölümü şüpheli görülen İlyas Atan'ın cenazesi tabuta konularak Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla cenazenin otopsi yapılmak üzere Konya'ya gönderileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA