Konya'da göl kıyısında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Konya'da göl kıyısında erkek cesedi bulundu

27.03.2022 14:58
Konya'da göl kıyısında erkek cesedi bulundu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Beyşehir Gölü kıyısında bir erkek cesedi bulundu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Beyşehir Gölü kıyısında bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Gölü sahiline oğluyla gezmeye gelen bir kişi, Beyşehir-Akseki karayolu üzerindeki bir restoran yakınında sazlıklar gerisinde yerde hareketsiz halde yatan bir şahıs olduğunu fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ekipler, göl sahilinde toprak zemin üzerinde kıyafetleriyle hareketsiz vaziyette yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin üzerinden İlyas Atan'a (41) ait nüfus cüzdanı çıktı. Şahsın ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'ndeki bir tüfek fabrikasında çalıştığı belirlendi. Yapılan incelemede üzerinde (EKG) kalp grafisi çekmede kullanılan elektrotlar da bulunan cesedin önceki gün Beyşehir Devlet Hastanesi'ne rahatsızlığı sebebiyle başvuruda bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin yanında bulunan şişe içerisindeki sıvı maddeye ne olduğunun saptanması için delil olarak el koydu. Polis ekipleri Atan'ı tanıyan kişilerle de irtibata geçerken, ölümü şüpheli görülen İlyas Atan'ın cenazesi tabuta konularak Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla cenazenin otopsi yapılmak üzere Konya'ya gönderileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Konya'da göl kıyısında erkek cesedi bulundu
Konya'da göl kıyısında erkek cesedi bulundu
Konya'da göl kıyısında erkek cesedi bulundu
Konya'da göl kıyısında erkek cesedi bulundu
Konya'da göl kıyısında erkek cesedi bulundu

YORUMLAR
500
Kayıp olarak aranıyordu, göl kenarında ölü bulundu Kayıp olarak aranıyordu, göl kenarında ölü bulundu Beyşehir Gölü'nün kıyısında erkek cesedi bulundu Beyşehir Gölü'nün kıyısında erkek cesedi bulundu

112 Acil Çağrı, Beyşehir Gölü, Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da göl kıyısında erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da göl kıyısında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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