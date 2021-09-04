Konya'da göl ve göletlere balık takviyesi - Son Dakika

Konya'da bulunan 54 göl ve gölete 1 milyon 23 bin 225 adet yavru sazan balığı takviyesinde bulunulduğu bildirildi.

Konya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynakların gelecek nesillere aktarılması amacıyla su ürünleri kaynaklarının balıklandırmaya devam edildiği vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin büyük önem verdiği, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi için yapılan çalışmanın önemine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüz tarafından, yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balık Üretim tesislerinde üretilen sazan balığı yavrularından Konya sınırları içerisinde bulunan 54 gölet ve gölete toplam 1 milyon 23 bin 225 sazan yavrusu, balıkçılarımız ve bölgedeki vatandaşımızın katılımı ile bırakılmıştır. Böylece 2021 yılında bölgemiz göl ve göletlerine toplam 2 milyon 31 bin 225 yavru sazan balığı bırakmış bulunmaktayız. İlimiz sınırları içerisinde bulunan göl, gölet ve baraj göllerinde sazan balığı başta olmak üzere sudak, havuz sazanı, kadife, kerevit, tatlı su kefali, toplam 544 ton/yıl üretim, 553 su ürünleri kooperatifi üyesi balıkçımız ve amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığına gönül vermiş vatandaşlarımızla avcılığı yapılarak ekonomimize yaklaşık olarak 4,5 milyon lira katma değer sağlaması hedeflenmektedir. Ülkemiz biyoçeşitliliğin korunması ve su ürünleri kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması suretiyle balık başta olmak üzere su ürünlerinin en az bir kez üremelerine imkan tanınması büyük önem arz etmektedir."