Konya'da gölet ve baraj gölünde olması gerekenden fazla sayıda oltayla avlanan kişilere ceza - Son Dakika

Konya'da bulunan gölet ve baraj gölünde yapılan denetimlerde, sportif amatör olta balıkçılığı kurallarını ihlal ederek olması gerekenden fazla sayıda oltayla avlandığı iddia edilen kişilere idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir'e bağlı Yenidoğan Mahallesi'ndeki Yenidoğan Göleti'nde yürütülen sportif amatör olta balıkçılığı faaliyetlerine yönelik müşterek denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler, yapılan denetim ve kontrollerde avlanan amatör avcıların olması gerekenden daha fazla sayıda oltayla balık avı gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ekipler ayrıca, söz konusu denetim esnasında yasal boy limiti altında sazan balığı yakalanarak alıkoyulduğunu da belirledi. Boy limiti altında balık avlayan ve fazla sayıda olta kullanan 6 kişiye toplamda 3 bin liralık idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen canlı sazan balıkları ise yeniden gölet sularına iade edildi.

Öte yandan, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Baraj Güvenliği ekiplerince de Beyşehir yolu üzerinde bulunan Altınapa barajında yapılan denetim ve kontrollerde fazla sayıda olta kullandığı belirlenen amatör avcıya bin 700 liralık idari para cezası uygulandı. Avda kullandığı çok sayıda oltayı bırakarak aracıyla kaçan avcının oltalarına el konuldu.

Yetkililer, amatör olta balıkçılığı yapan avcıları yasal boy limitleri altında yakaladıkları balıkları cezai işlemle karşılaşmamaları adına bekletmeden ve civarda alıkoymadan suya iade etmesi gerektiğini de hatırlatırken, rutin ve ihbara dayalı denetimlerin bundan sonra da devam edeceği uyarısında bulundular.