Konya'da gölete giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu - Son Dakika

Konya'da baraj gölüne giren 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Merkez Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi'ndeki Manas Baraj Göleti'nde bir kişinin boğulduğu ihbarı üzerine, olay yerine polis, sağlık, itfaiye ile su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Gölete dalış yapan ekipler, 16 yaşındaki Muhammet Aslan'ın cesedine ulaştı.

Aslan'ın cesedi otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna gönderildi.