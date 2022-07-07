KIRKLARELİ - Konya'da görevli doktorun hasta yakınınca öldürülmesi Trakya'da protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi

KIRKLARELİ - Konya'da görevli doktorun hasta yakınınca öldürülmesi Trakya'da protesto edildi

07.07.2022 15:03

Trakya'da sağlık çalışanları, Konya'da görev yapan doktor Ekrem Karakaya'nın hastanede bir hasta yakını tarafından silahla vurularak öldürülmesini protesto etti.

Trakya'da sağlık çalışanları, Konya'da görev yapan doktor Ekrem Karakaya'nın hastanede bir hasta yakını tarafından silahla vurularak öldürülmesini protesto etti.

Edirne'de, İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan sağlık çalışanları siyah çelenk bıraktı.

Edirne Tabip Odası Genel Sekreteri Sibel Sevinç Pekdemir, burada yaptığı açıklamada, olayı kınadıklarını belirtti.

Pekdemir, sağlıkta şiddet sorununa dikkati çekmek için acil durumlar dışında 2 gün boyunca grev yapacaklarını, bu üzücü olay nedeniyle öfkeli olduklarını ifade etti.

Cinayeti alkışlarla protesto eden sağlık çalışanları, beyaz önlüklerini de müdürlük bahçesine bıraktı.

Kırklareli

Kırklareli Tabip Odası üyesi bir grup doktor, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde doktor Karakaya'nın uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.

Tabip Odası Genel Sekreteri Atilla Ergenekon, Karakaya'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Sağlık kurumlarındaki silahlı saldırılarda artış olduğunu ve önlem alınmasını istediklerini dile getiren Ergenekon, "Ülkede artan şiddet iklimi bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış can güvenliğimizi de ortadan kaldırmıştır." dedi.

Sağlık Liyakat-Sen Genel Başkan Vekili Murat Yıldız da doktorların ömürlerini ailelerinden çok hastalarına ayırdıklarını, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle insan sağlığı için çalıştıklarını belirtti.

Sağlıkta şiddetin son bulmasını istediklerini vurgulayan Yıldız, doktor Karakaya'nın öldürülmesinin acısını yaşadıklarını ifade etti.

Tekirdağ

Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Şenol Özcan, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi önünde yaptığı basın açıklamasında, sağlık çalışanlarının, silahla vurularak öldürülen doktor Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Özcan, "Sağlıkta şiddetin münferit bir olgu olmadığını, bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu gerekçeleriyle her zaman tekrar ettik. Yaşanan saldırılarla ilgili önlemler alınması, 6136 sayılı yasada değişiklik yapılması konusunda yasa teklifi önerdik." dedi.

YORUMLAR
500
Konya'da doktorun öldürülmesi sonrası Türk Tabipleri Birliği greve gitme kararı aldı Konya'da doktorun öldürülmesi sonrası Türk Tabipleri Birliği greve gitme kararı aldı RTÜK Duyurdu: Konya'da Doktor Karakaya'nın Öldürülmesi ile İlgili Yayın Yasağı Kararı Alındı RTÜK Duyurdu: Konya'da Doktor Karakaya'nın Öldürülmesi ile İlgili Yayın Yasağı Kararı Alındı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Konya'da görevli doktorun hasta yakınınca öldürülmesi Trakya'da protesto edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:46 Aslan ve timsah, sığ suda karşı karşıya geldi! O anlar böyle görüntülendi
17:44 Kremlin Sözcüsü Peskov, Boris Johnson'ın istifasını yorumladı: Bizim için endişe verici değil, ondan hoşlanmıyoruz
17:31 Fenerbahçe Giuseppe Pezzella için ilk teklifi yaptı! Parma kabul edecek mi?
17:12 Kadir Şeker hakkında avukatının itirazı üzerine tahliye kararı
16:55 Kılıçdaroğlu'ndan Koca'nın "Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" sözlerine cevap: "Üzgün görünmek" yerine şiddetle mücadele kanunu çıkaralım
16:48 Aldatan kocasının cinsel organını makasla kesti, siniri geçmeyen kadın bu seferde dikilen organı koparıp camdan attı
16:39 Ronaldo, Manchester United'tan ayrılmak istiyor! 4 dünya devi teklifte bulundu
16:19 Sağlık çalışanlarının protestosuna bu görüntüler damga vurdu! Muhabirden kendisini engellemeye çalışan Güvenlik Şube Müdürü'ne "El kol yapma" tepkisi
16:17 Trabzonsporlu Berat Özdemir'den Hull City itirafı: Başkanımız ya da hocamızla bir görüşme yapılmış
16:08 ABD'li oyuncu Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 17:53:23. #1.13#
SON DAKİKA: KIRKLARELİ - Konya'da görevli doktorun hasta yakınınca öldürülmesi Trakya'da protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement