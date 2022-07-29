GÖRME ENGELLİ ÇİFT, DÜNYAEVİNE GİRDİ

KONYA'da görme engelli Bayram Barış (27) ve Hacer Ergün (27) çifti, evlendi. Bayram Barış, "Biz engelli olmamıza rağmen mutlu olacağımıza inanıyoruz. Tüm Türkiye'deki ve dünyadaki arkadaşlarımıza söylüyorum; engel, sizsiniz dedi.

Konya'da akrabaları aracılığıyla tanışan yüzde 75 görme engelli Bayram Barış ve yüzde 90 görme engelli Hacer Ergün, evlendi. Çiftin nikah törenine ailesi, akrabaları ve Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi yönetimi katıldı.

Mutluluklarını dile getiren Bayram Barış, Biz engelli olmamıza rağmen mutlu olacağımıza inanıyoruz. Buradan tüm Türkiye'deki ve dünyadaki arkadaşlarımıza söylüyorum, engel, sizsiniz diye konuştu. Hacer Ergün, ise çok mutlu olduğunu belirtti.

Törene katılan Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkan Yardımcısı Aşır Özcan, çifte mutluluklar dileyerek, Balayı hediyesi anlamında çiftimize 1 hafta sürecek çadır kampımızı hediye etmek istiyoruz. ifadesini kullandı. (DHA)