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Konya'da görünen yüzey yarıkları Karaman'da da oluştu - Son Dakika

Konya'da görünen yüzey yarıkları Karaman'da da oluştu

29.09.2021 10:40

Konya'da görünen yüzey yarıkları Karaman'da da oluştu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram: "Görüntüler ürkütücü" Tarla sahibi Abdurrahman Sever: "Bu durum karşısında herkes şaşkın" Konya Ovası'nda görülen yüzey yarıkları Karaman'da da oluştu.

Konya'da görünen yüzey yarıkları Karaman'da da oluştu

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram:

"Görüntüler ürkütücü"

Tarla sahibi Abdurrahman Sever:

"Bu durum karşısında herkes şaşkın"

KARAMAN - Konya Ovası'nda görülen yüzey yarıkları Karaman'da da oluştu. Bir pancar tarlasında başlayan ve 200 metre uzunluğundaki yüzey yarığının bazı yerlerde derinliği 2 metreyi aşıyor.

Merkeze bağlı Çoğlu köyü Uzunkuyu mevkisinde bir pancar tarlasında oluşan ve yaklaşık 200 metre uzunluğundaki yüzey yarığı tarla sahibi başta olmak üzere herkesi korkuttu. Mini obruğu andıran yarığın bazı yerlerinin derinliği ise 2 metreyi aştığı görüldü.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, yüzey yarığının oluştuğu tarlada incelemelerde bulundu. Mehmet Bayram, Konya Ovası'nda sıkça görünen ve artan obruklar ile yüzey yarıkları maalesef son yıllarda Karaman'da da sıkça görülmeye başladığını söyledi. Merkeze bağlı Çoğlu köyü Uzunkuyu mevkisinde bulunan bir pancar tarlasında yaklaşık 150-200 metreye uzunluğunda ciddi bir yüzey yarık gördüklerini ifade eden Bayram, "Bunların nedenlerine bakmak gerekiyor. Küresel ısınma, suyun aşırı kullanımı ve kuraklığın etkisiyle yeraltı sularımızın çekilmesinden dolayı Konya'nın Karapınar ilçesinde 500'ün üzerinde obruk oluşmuştu. Geçtiğimiz günlerde yine Konya'nın Adakale Mahallesi ile Emirgazi ve Karapınar ilçelerinde oluşan yüzey yarıkları bizim bölgemizde de görünmeye başladı" dedi.

"Yeraltı suları 2000'li yıllarda 1 metre çekilirken şu anda 10-20 metre çekilmeye başladı

Görüntülerin ürkütücü olduğunu belirten Bayram, "Tabii ki bunlarla ilgili ne yapmak gerekiyor onlara bakmak lazım. Yeraltı suları 2000'li yılarda yılda 1 metre geri çekilirken, şu anda 10-20 metre arasında çekilmeye başladı. Bu da ister istemez doğal afetlerin oluşmasına neden oluyor. Geldiğimiz noktaya baktığımız da, tarımın devam edebilmesi için çok acil bir şekilde dış havzalardan su gelmesidir. Hotamış projesinin hemen tamamlanması gerekiyor. Çünkü bizim tarıma ihtiyacımız var. Bizler şu günlerde marketlerdeki aşırı fiyat artışlarını konuşuyoruz. Bunların çözümü için doğal afetlerin ve yarıkların gelecek nesillerimizi tehlikeye sokmamak için dış havzalardan Konya ve Karaman'a suyun gelmesi şarttır. Gerçekten çok ürkütücü bir durum var. Gördüğümüz bu olay Karadağ'ın etrafındaki tüm yerleşim bölgelerini dolaşıyor. Bu da Karaman'da hem hayati tehlike oluşturuyor hem de ekolojik olaraktan da ciddi manada doğanın dengesinin bozulduğunu gösteriyor" dedi.

"İlk defa böyle bir şey görüyorum"

Tarla sahibi Abdurrahman Sever ise, pancar tarlama yağmurlama kurmaya geldiğimde gördüm ki yarık oluşmuş. Bende böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Bu durum karşısında herkes çok şaşırdık. Yeraltı sularının azalması sonucu oluştuğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Konya'da görünen yüzey yarıkları Karaman'da da oluştu
Konya'da görünen yüzey yarıkları Karaman'da da oluştu
Konya'da görünen yüzey yarıkları Karaman'da da oluştu
Konya'da görünen yüzey yarıkları Karaman'da da oluştu

Mehmet Bayram, Karaman, Bayram, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konya'da görünen yüzey yarıkları Karaman'da da oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da görünen yüzey yarıkları Karaman'da da oluştu - Son Dakika
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