Gümrük kaçağı 3 bin 422 ilaç ele geçirildi - Son Dakika
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Gümrük kaçağı 3 bin 422 ilaç ele geçirildi

01.07.2022 12:22

Konya'da iş yeri ile evde yapılan aramada gümrük kaçağı 3 bin 422 tıbbi ilaca el konuldu.

Konya'da iş yeri ile evde yapılan aramada gümrük kaçağı 3 bin 422 tıbbi ilaca el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin internetten gümrük kaçağı tıbbi ilaç satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Şüphelinin belirlenen evi ve iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda gümrük kaçağı 3 bin 422 tıbbi ilaç buldu.

İlaçların ticaretini yaptıkları iddia edilen iki zanlı gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümrük kaçağı 3 bin 422 ilaç ele geçirildi - Son Dakika

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