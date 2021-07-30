Konya'da gurbetçinin çantasından para çaldığı öne sürülen 5 zanlı Afyonkarahisar'da yakalandı - Son Dakika

Konya'nın Yunak ilçesinde gurbetçi bir vatandaşın çantasından para çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli, Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

Yunak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki pazar yerinde bir gurbetçinin çantasından 26 bin avro ile 40 bin liranın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışmalar sonucunda şüphelilerin bulunduğu aracın plakasını tespit etti.

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden aracın Afyonkarahisar'a gittiğinin belirlenmesi üzerine Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri bilgilendirildi.

Kentte Organize Sanayi Bölgesi kavşağında durdurulan araçtaki 5 kişinin farklı suçlardan aranma kaydı bulunduğu belirlendi.

Sürücüsü ehliyetsiz olan araç, sigortası ve muayenesi bulunmadığı için trafikten men edildi.

Yunak'taki hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı, Yunak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.