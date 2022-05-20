KONYA'DA 'GÜVENLİ OKUL YOLLARI PROJESİ' HAYATA GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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KONYA'DA 'GÜVENLİ OKUL YOLLARI PROJESİ' HAYATA GEÇİRİLDİ

20.05.2022 13:11

KONYA'da 'Güvenli Okul Yolları Projesi' ile öğrenciler bisikletleri ile okullarına motorize polis ve zabıta eşliğinde güvenli bir şekilde gidebilecek.

KONYA'da 'Güvenli Okul Yolları Projesi' ile öğrenciler bisikletleri ile okullarına motorize polis ve zabıta eşliğinde güvenli bir şekilde gidebilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı yeni uygulamayla öğrenciler okula bisikletle güvenli şekilde gidecek. 550 kilometre ile Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip şehri olan Konya'da hayata geçen projeyle çocukların bisikletle okula gidiş yollarını daha güvenli hale getirmek ve bisiklet konusunda farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile birlikte dün sabah kentte pilot okul seçilen Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu'na giden öğrencilere bisikletle eşlik etti. Başkan Altay, 'Çocuklarımızın okullara bisikletle gelmelerini ve onların güvenli bir şekilde okullara ulaşımını sağlamak bizim en önemli önceliğimiz. Güvenli Okul Yolu Projesi ile bisiklet servisi görevi yapacak polisler ve zabıtalar çocukların geçiş güzergahını güvenli hale getirerek, çocukların okula bisikletle gelmelerini sağlayacak.' diye konuştu.

'GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE OKULA GİTMELERİ EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİMİZ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte bisiklet master planını yapan ilk şehrin Konya olduğunu söyleyen Altay, 'İlçelerimizde birer okul pilot olarak bu dönem için seçildi. İnşallah bundan sonra özellikle sayıyı artırarak devam etmeyi arzuluyoruz. Çocuklarımızın okula bisikletle gelmelerini sağlamak, onların güvenli bir şekilde okullara ulaşımını sağlamak bizim en önemli önceliğimiz. Ayrıca spor yapan bir nesil, bisikleti bir ulaşım aracı olarak kullanan bir nesil oluşturmayı arzu ediyoruz' dedi. Sürücülerin bisikletleri taşıt olarak görmediğini kaydeden Altay, 'Bisiklet kullanan tüm çocuklarımıza, bisiklet kullanan vatandaşlarımızın tamamına taşıt sürücülerimizin daha saygılı olmasını, bisiklet yollarımızı park alanı olarak kullanmamalarını istiyoruz' ifadelerini kullandı.

'BİSİKLET YOLLARINDA DAHA TİTİZ DAVRANACAĞIZ'

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ise, 'Konya'da 2022 yılını yaya ve bisiklet yılı olarak ilan edeceğiz inşallah. Çocuklarımızın güvenliği bizim için her şeyden daha önemli. Özellikle okul yollarında ve bisiklet yollarında bundan böyle trafik kurallarına sürücülerimizin uyması noktasında titiz davranacağız. Lütfen çocuklarımıza ve yayalarımıza karşı daha duyarlı olalım' dedi.

'OKULA ULAŞIM NOKTASINDA BİSİKLET BİR KÜLTÜRDÜR'

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise Konya'nın eğitimde her geçen gün daha çok başarıya imza attığını ifade ederek, 'Bu açıdan da en iyi okul eve en yakın olan okuldur. Okula ulaşım noktasında bisiklet çocukluğumuzdan beri yaşadığımız kültür' diye konuştu.Uygulamadan güvenli bir şekilde okula giden öğrencilerin de memnun oldukları kaydedildi. (DHA)

KONYA'DA 'GÜVENLİ OKUL YOLLARI PROJESİ' HAYATA GEÇİRİLDİ
KONYA'DA 'GÜVENLİ OKUL YOLLARI PROJESİ' HAYATA GEÇİRİLDİ
KONYA'DA 'GÜVENLİ OKUL YOLLARI PROJESİ' HAYATA GEÇİRİLDİ
KONYA'DA 'GÜVENLİ OKUL YOLLARI PROJESİ' HAYATA GEÇİRİLDİ
KONYA'DA 'GÜVENLİ OKUL YOLLARI PROJESİ' HAYATA GEÇİRİLDİ
KONYA'DA 'GÜVENLİ OKUL YOLLARI PROJESİ' HAYATA GEÇİRİLDİ
KONYA'DA 'GÜVENLİ OKUL YOLLARI PROJESİ' HAYATA GEÇİRİLDİ
KONYA'DA 'GÜVENLİ OKUL YOLLARI PROJESİ' HAYATA GEÇİRİLDİ
KONYA'DA 'GÜVENLİ OKUL YOLLARI PROJESİ' HAYATA GEÇİRİLDİ
KONYA'DA 'GÜVENLİ OKUL YOLLARI PROJESİ' HAYATA GEÇİRİLDİ

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Konya'da öğrenciler okullarına güvenli bisiklet yolu ile gidiyor Konya'da öğrenciler okullarına güvenli bisiklet yolu ile gidiyor Konya'da İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi sürüyor Konya'da İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi sürüyor
Kaynak: DHA

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