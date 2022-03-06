Konya'da haber alınamayan çiftçi tarlasının yakınındaki kanalda ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da haber alınamayan çiftçi tarlasının yakınındaki kanalda ölü bulundu

06.03.2022 01:07
Konya'da haber alınamayan çiftçi tarlasının yakınındaki kanalda ölü bulundu

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde bir çiftçinin cansız bedeni, su taşkınları nedeniyle kontrole gittiği tarlasının yakınındaki kanalda bulundu.

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde bir çiftçinin cansız bedeni, su taşkınları nedeniyle kontrole gittiği tarlasının yakınındaki kanalda bulundu.

Aşağı Mahallesi'nde yaşayan ve ada yanı mevkisindeki tarlasını su taşkınları sebebiyle kontrol etmeye giden Osman Bıyık'tan (71) haber alamayan yakınları, jandarmaya haber verdi.

Ekiplerin arama çalışması başlatması üzerine Bıyık'ın cansız bedeni, tarlanın yakınındaki su kanalında bulundu.

Bıyık'ın cenazesi, otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Seydişehir ve Yalıhüyük'te deprem tatbikatı Seydişehir ve Yalıhüyük'te deprem tatbikatı Son dakika gündem: Suğla Gölü etrafında taşkınla mücadele sürüyor Son dakika gündem: Suğla Gölü etrafında taşkınla mücadele sürüyor

Yalıhüyük, Konya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da haber alınamayan çiftçi tarlasının yakınındaki kanalda ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
01:05 Ördek avına çıkmıştı! Akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi
01:02 Önce tartıştığı kişiyi vurdu ardından intihar etti!
01:01 TBMM'de Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi kabul edildi
00:15 Zelenski Ukrayna halkına seslendi: Saldırıya geçin
00:09 Deniz Undav harikalar yaratıyor! A Milli Takım'dan bir heyet görüşmek için Belçika'ya gitti
23:54 Marketlerin zam oyunu vatandaşı çileden çıkarıyor! Ayçiçek yağı kasaya gelene kadar zamlandı
23:30 Meteoroloji uyardı! Kar İstanbul'a geri dönüyor
23:15 Karagümrükspor amatöre düştü! Başkan alaya aldı, helva dağıttı
22:25 Galatasaray teknik direktörü Torrent: Bu takımı ben yapmadım, bana kaldı
22:17 Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, ayçiçek yağı fiyatlarını vurdu! Zamlı etiketler vatandaşları isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 01:41:59. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da haber alınamayan çiftçi tarlasının yakınındaki kanalda ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement