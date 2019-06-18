Son Dakika Haberleri: Konya'da Hackathon Kodlama Yarışması
Son Dakika Güncel Haber

Konya'da Hackathon Kodlama Yarışması

1 saat önce

Konya'da ülkenin teknolojik geleceğine yönelik, "Şehir Geleceğini Kodluyor" sloganıyla gerçekleştirilen Hackathon Kodlama Yarışması, üniversite ve lise düzeyinde katılımla tamamlandı.

Konya'da Hackathon Kodlama Yarışması, System.String[]
Konya'da ülkenin teknolojik geleceğine yönelik, "Şehir Geleceğini Kodluyor" sloganıyla gerçekleştirilen Hackathon Kodlama Yarışması, üniversite ve lise düzeyinde katılımla tamamlandı.
Özel bir eğitim kurumunda düzenlenen yarışmada katılımcılar, buz kırıcı oyunlarla birbirlerini tanıma fırsatı buldu.
Akabinde otuz altı saat süren ve farklı şehirlerden Konya'ya gelip takımlar halinde yarışan katılımcılar, kıyasıya mücadele ederek Türkiye'nin gelecekte kullanabileceği pc, mobil ve web platformlarda ortaya özgün fikirler çıkardı.
Yarışma kapsamında; akıllı hastane sistemi uygulaması, organ ve kan bağışı uygulaması ve karbon salınımının çevreye verdiği zararlara dikkati çeken bilgisayar oyunu ödüle layık görüldü.
Birçok çalışma da yarışmacılar tarafından yazılıma döküldü ve uygulamaları yarışma jürisine sunuldu.
Jürinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda kazanan takımlara çeşitli ödüller verildi. Ayrıca dereceye giren ve yarışmaya katılan tüm katılımcılara plaket ve sertifika verildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:32 Kaynak: AA
türkiye, lise, üniversite, konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'ın istediği Skov, futbol hayatını Türkiye'de sürdüreceği iddialarını yalanladı Türkiye'nin en büyük otoyol projesi İstanbul-İzmir otobanı 8 Ağustos'ta açılacak Mursi'nin ölümünün ardından Türkiye'den peş peşe mesajlar! Bir zamanlar Türkiye'nin en büyüğü olan Uzel traktör fabrikası yağmalanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 17:33:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da Hackathon Kodlama Yarışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]