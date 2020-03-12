Konya'da hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Konya'da hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

6 saat önce

KONYA (İHA) – Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Konya'da hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı, System.String[]

KONYA (İHA) – Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, Konya Adana kara yolunun 55. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.İ.G. idaresindeki 27 ADP 793 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan hafif ticari araç şarampole devrilirken, araçta yolcu olarak bulunan H.S.G. yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Karapınar, Adana, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:36 Kaynak: İHA
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