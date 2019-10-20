Son Dakika Haberleri: Konya'da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

Konya'da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

49 dakika önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Beyşehir- Akseki karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.K. yönetimindeki 42 FMV 17 plakalı hafif ticari araç, Beyşehir'den Akseki yönüne seyir halindeyken Huğlu yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Ters dönen araç içerisinden yaralı olarak çıkarılan sürücü ve eşi H.K. adrese sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Beyşehir, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yasemin'in öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Mehmetçik yurt içi ve dışında PKK'ya nefes aldırmıyor: Cesaretleri kalmadı! Geceyi arkadaşlarıyla geçiren genç, odada ölü bulundu: 5 kişi gözaltında Beşiktaş'ta genç kıza taciz iddiası! Taciz anları kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 12:56:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]