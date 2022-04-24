Konya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Konya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

24.04.2022 17:07

Konya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Konya'nın Seydişehir ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, kşamüzeri ilçe girişi otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup Y. idaresindeki 42 ZF 055 plakalı opel marka otomobil, Osman K. idaresindeki 34 CTN 02 plakalı citroen marka hafif ticari araç ile Otogar Kavşağında çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Müşerref D., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Konya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Konya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Konya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Konya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Seydişehir, Otomobil, Tragger, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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