Son Dakika Haberleri: Konya'da hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 4 yaralı
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Konya'da hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 4 yaralı

55 dakika önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Konya'da hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Abdurrezzak Yeşil idaresindeki 07 YRP 52 plakalı hafif ticari araç, Beyşehir- Akseki kara yolunun 29. kilometresinde Nevzat Orman yönetimindeki 42 AYT 03 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Havva ve Songül Arı yaralandı.

Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyşehir, Akseki, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:58 Kaynak: AA
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