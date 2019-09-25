Konya'da hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 4 yaralı

Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Havva ve Songül Arı yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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