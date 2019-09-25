Konya'da hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 4 yaralı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:58 Kaynak: AA
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Abdurrezzak Yeşil idaresindeki 07 YRP 52 plakalı hafif ticari araç, Beyşehir- Akseki kara yolunun 29. kilometresinde Nevzat Orman yönetimindeki 42 AYT 03 plakalı otomobille çarpıştı.
Sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Havva ve Songül Arı yaralandı.
Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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