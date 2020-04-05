Konya'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

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Konya'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı
6 saat önce
Konya'nın Seydişehir ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Abbas Abdulkadir yönetimindeki 07 MA 6933 plakalı hafif ticari araç, Taşağıl Mahallesi girişinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 04:16 Kaynak: AA
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