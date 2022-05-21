Konya'da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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Konya'da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

21.05.2022 17:18
Konya'da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu sürücü yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Adana-Konya Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Orhangazi Mahallesi Türkmen kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki 34 EGC 762 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarpıp kontrolden çıkarak takla attı. Araç sürücüsü S.Y. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen sürücünün durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya'da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
Konya'da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
Konya'da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
Konya'da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

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Kaynak: İHA

Tragger, Ereğli, Konya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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