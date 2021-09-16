Konya'da hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Konya'da hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 1 ölü

KONYA'nın Kulu ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Gökalp Yayla Çeşme (29), yaşamını yitirdi.

KONYA'nın Kulu ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Gökalp Yayla Çeşme (29), yaşamını yitirdi. Kaza, saat 01.30 sıralarında, Kulu- Kırıkkale yolunda meydana geldi. Gökalp Yayla Çeşme yönetimindeki 71 ACE 546 plakalı hafif ticari araç, Emin Maden'in kullandığı 37 SD 254 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın ön bölümü, TIR'ın dorsesinin altında kaldı. Kazada sürücü Çeşme yaşamını yitirdi, diğer sürücü Maden ise yaralanmadı. Gökalp Yayla Çeşme'nin araç içinde sıkışan cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı ardından otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna konuldu.



Son Dakika

Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği yurt başvuru sonuçları açıklandı

Kuzey Kore'nın fırlattığı füzelerin Hegurajima Adası'nın 300 kilometre kuzeyine düştüğü öğrenildi

Merakla beklenen Sadakatsiz'in yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı'na da Bilim Kurulu geliyor! Okullar için verilecek tüm kararlar oradan çıkacak

Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti

Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor

Doğu Roma'nın başkentiydi! Şimdi Türkiye'de dikenlerin ve kayaların arasında keşfedilmeyi bekliyor

EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı