Konya'da hafif ticari araç tıra çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da hafif ticari araç tıra çarptı: 5 yaralı - Son Dakika

Konya'da hafif ticari araç tıra çarptı: 5 yaralı

6 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Konya'da hafif ticari araç tıra çarptı: 5 yaralı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Enver Güler idaresindeki 16 MAG 41 plakalı hafif ticari araç, Aksaray- Ankara kara yolu Kulu makası yakınlarında aynı yönde seyreden Yılmaz A. yönetimindeki 27 AKL 57 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada sürücü Güler ile aynı araçtaki Bedia, Seda, Sibel ve Muhammed Güler yaralandı. Araçta sıkışan Bedia Güler, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Aksaray, Konya, Araç, Kulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 12:50 Kaynak: AA
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