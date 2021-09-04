Son dakika haberi: Hafif ticari aracın çarptığı motosikletli kurye hayatını kaybetti - Son Dakika

İşe gitmek üzere evden çıktığı öğrenilen motosikletli kurye Bakar'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Konya 'da hafif ticari aracın çarptığı motosikletli kurye yaşamını yitirdi.

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