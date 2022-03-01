Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

01.03.2022 22:01

Konya'nın Yunak ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Konya'nın Yunak ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Özcan A. yönetimindeki 42 D 6070 plakalı hafif ticari araç, ilçe merkezinden Kılar Mahallesi istikametine giderken Ali K. idaresindeki 42 BBG 28 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki İ.A, C.U, İ.A, A.Ö. ve H.H.A. Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

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Tragger, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı - Son Dakika


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