Konya'da hakkında dedikodu çıkardığı gerekçesiyle eski çalışma arkadaşını öldüren sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika

Konya'da hakkında dedikodu çıkardığı için tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren Afganistan uyruklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık İhsan N, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Sanık İhsan N. savunmasında, Afganistan uyruklu maktul Aziz Samadi'nin hakkında dedikodular çıkardığını öne sürdü.

Emniyetteki ifadesinin aksine savunma yapan sanık İhsan N, olay günü kardeşiyle buluşmak için yola çıktığını, taksicinin kendisini indirmesi gereken yerden daha önce indirdiğini ve müzik dinleyerek yürümeye başladığını iddia etti.

Sanık, yolda yürüdüğü sırada maktul Aziz Samadi ile karşılaştığını belirterek, "Motosikletiyle yanımda durdu. Lambayı yakınca beni tanıdı. 'Bu saatte ne arıyorsun dedi', ben de 'kardeşimi görmeye gidiyorum, seninle bir işim yok' dedim. Bana bıçakla saldırınca ben de yerden taş aldım ve vurdum. Boğuştuk, bıçakla elimden yaralandım. Daha sonra Aziz'in elinden bıçağı aldım. Kendimi kaybettim, kaç kez vücuduna bıçak sapladığımı hatırlamıyorum. Boğuşurken kanala düştük. Kanaldan çıktım ve olay yerinden uzaklaştım." ifadelerini kullandı.

Tanık olarak dinlenen sanık ve maktulün eski çalışma arkadaşı Zekai K. ise "Olay tarihinden bir yıl önce bir müddet çalıştılar. Aziz bana İhsan N. için 'Ben bununla çalışmak istemiyorum. Bu kendini satıyor' dedi. Ben de 'öyle bir şey varsa ispatla, iftira atamazsın' diyerek kızdım. Birkaç gün sonra Aziz, 'yanlış anlaşılma olmuş' dedi." diye konuştu.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Karatay ilçesi Şatır Mahallesi'nde tarım ürünleri üzerine faaliyet gösteren iş yerinde çalışan Afganistan uyruklu Aziz Samadi (23) için geçen yıl 31 Ağustos'ta kayıp başvurusunda bulunulmuş, 3 gün sonra bölgedeki bir sulama kuyusunda Samadi'nin cesedine ulaşmıştı. Kuyudan çıkarılan Samadi'nin, çok sayıda bıçak darbesi alarak yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Samadi ile aynı iş yerinde daha önce çalıştığı belirlenen Afganistan uyruklu İhsan N. (23) ile kardeşi Akif N. (19) gözaltına alınmıştı.

İhsan N'nin, ifadesinde "Arkadaşlarına beni taciz ettiğini söylemiş ve bu nedenle aramızda husumet oluştu. İş yerinden de ayrıldım. Orada çalışmaya devam eden kardeşimi arayarak, Aziz Samadi'nin yol güzergahını öğrendim. Tarla yolunda beklerken motosikletle geldiğini görünce taş atıp düşürdüm. Ardından defalarca bıçakladım. Cesedi de su kuyusuna attım." şeklinde ifade verdiği öğrenilmişti.

Zanlı İhsan N, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, Akif N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.