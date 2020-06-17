Konya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü bağ evinde yakalandı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı bağ evinde jandarma tarafından yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 yıl önce bir kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen ve hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K.'nin (53), Çiçekler Mahallesi'nde bir bağ evinde saklandığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlü K.K'yi yakaladı.

Beyşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan K.K, Seydişehir T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.