Konya'da hala maske ihlali - Son Dakika

Konya'da hala maske ihlali

KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokakta çoğu kişi maske takarken, hala maske takmayı ihlal edenlerinde olduğu görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde meskenler hariç maske takılmasının zorunlu olduğu yönünde genelge yayınlandı. Vaka sayısının yoğun olduğu Konya'da ise sokaklarda çoğu kişinin maske takarken, hala maske takmayı ihlal edenlerinde olduğu görüldü. Kentte denetimler artırılırken, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplu taşımada kullanılan minibüslerde ayakta yolcu taşınmaması; tramvay, körüklü ve solo otobüslerde ayakta yolcu taşınabileceği değerlendirilerek, güvenli mesafe kurallarına uymak ve maske kullanmak koşuluyla, tramvay, körüklü ve solo otobüslerde ruhsatlarında belirtilen ayakta yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu alınabilecek. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat edilseydi, virüsün şimdiye kadar azalabileceğini ifade eden kent halkından Nasuh Sezgin (43), şunları söyledi:

"Biz vatandaş olarak maskeye, mesafeye, temizliğe dikkat etmemiz gerekir. Bunu Cumhurbaşkanımızda söylüyor. Onun söylemesiyle de değil. Kendi sağlığımızı düşünüyorsak bu maskeyi takmamız lazım. Mesafeye ve temizliğe dikkat etmemiz gerekir. 3.5 yaşında kızım var. Öğlen veya akşam, biz evden çıkarken tam konuşamadığı için bana işaretle maskeni tak demek istiyor. Hatta benim maskemi tak demeye çalışıyor. O küçük çocuk maskeyi düşünüyorsa bizimde düşünmemiz lazım. Temizliğimize, hijyenimize dikkat edersek hep birlikte atlatılır. Gözlemlediğime göre 15 gün öncesine kadar maskeye dikkat edilmiyor. Çünkü vaka sayısı 800- bin arasındaydı. Dün itibariyle bin 700 civarı olduğu için şu an da etrafıma baktığımda genelde maskesiz göremiyorum. Bunu vatandaş olarak biz yapsaydık hep birlikte bir an önce atlatırdık. Ekonomimiz kötüye gidiyor. Çalışanlar işten çıkartılıyor. Bir an önce dikkat edelim. Maskeye, mesafeye dikkat edersek hiçbir şeyimiz kalmaz."