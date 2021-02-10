Konya'da halı yıkamacıyı tabancayla öldüren sanığa müebbet hapis istemi - Son Dakika

Konya'da halı yıkamacıyı tabancayla öldüren sanığa müebbet hapis istemi

10.02.2021 12:15
Konya'da halı yıkamacıyı tabancayla öldüren sanığa müebbet hapis istemi, System.String[]

Konya'da birlikte çalıştığı halı yıkamacıyı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Halil Ağralı'nın müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Konya'da birlikte çalıştığı halı yıkamacıyı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Halil Ağralı'nın müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ağralı, öldürülen Yusuf Öztürk'ün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Ağralı, savunmasında, maktul ile halı yıkama dükkanında ortak çalıştıklarını, olay öncesi aralarında herhangi bir husumetin bulunmadığını öne sürdü.

Olay günü iş yerine geç gelen maktule, "Bu saate kadar neredeydin? Hesap kitap yapmamız lazım" dediğini söyleyen sanık Ağralı, "Bu sözüm üzerine, 'Sana hesap mı vereceğim' dedi. Aramızda tartışma çıktı. Tartışma sırasında bana ağır sözler söyledi. Ben de üzerimdeki tabancayı çıkardım ama ateş etmedim. Maktul 'Erkeksen ateş edersin' dedi, hakaretler etti. Ben de tahrik oldum. Sinirle ateş ettim. Öldürme kastım yoktu." ifadelerini kullandı.

Tanık Alperen Ağralı da sanığın oğlu olduğunu, bu nedenle söz konusu iş yerinde geçen olaylardan haberi bulunduğunu öne sürdü.

Babası Halil Ağralı'nın, maktulün teklifi üzerine arabasını satarak halı yıkamacı dükkanına ortak olduğunu kaydeden Ağralı, "Parasal konularla ilgili babam ve maktul arasında bazı ufak tartışmalar yaşanmıştı. Ancak bunun dışında aralarında herhangi bir husumet yoktu. Zaman zaman babam bana, 'Hesaplar karışıyor' şeklinde sözler söylüyordu. Bir de zaman zaman dükkana maktulün alacaklıları geliyordu. Bu kişiler 'tekin' tipler olmadığı için maktul ve babam bir tabanca almıştı. Bu tabanca da genellikle iş yerinde dururdu." beyanlarında bulundu.

Tanık olarak dinlenen mali müşavir Mustafa B. ise "Söz konusu iş yerinin ve iş yeri sahibi olan, maktulün eşi Küpra Öztürk'ün resmi işlemlerini takip ediyordum. Maktul ve sanık bu iş yerinde sigortalı olarak çalışıyordu. İş yeri Küpra Öztürk'ün üzerindeydi ve sanık da orada personel durumundaydı." diye konuştu.

Beyanların ardından mütalaasını açıklayan iddia makamı, sanık Ağralı'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi 10533 Sokak'taki bir halı yıkama dükkanında alacak meselesi nedeniyle 28 Mayıs 2020'de çıkan tartışmada Halil Ağralı (42), birlikte çalıştığı Yusuf Öztürk'ü (36) tabancayla öldürmüştü.

Tutuklanan Halil Ağralı hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Yusuf Öztürk, Kitap, Konya, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da halı yıkamacıyı tabancayla öldüren sanığa müebbet hapis istemi - Son Dakika


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