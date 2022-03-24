Konya'da hastane bahçesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Konya'da hastane bahçesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı

24.03.2022 15:57
Konya'da hastane bahçesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde hastane bahçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde hastane bahçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Seydişehir Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki gurup hastane bahçesinde buluştu. Tarafların arasında sözlü başlayan tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi üzerine M.D. yanında getirdiği bıçakla F.K.'yi bacağından yaraladı. Olay anında hastanede bulunan polis, kavgaya müdahale etti. Olaya karışan şüphelilerden biri kaçmak isterken diğeri ise saklandığı hastane içerisinde gözaltına alındı. Yaralanan F. K. ise hastaneye taşındıktan sonra tedavi altına alındı. Gözaltına alınanlar şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya'da hastane bahçesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı
Konya'da hastane bahçesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı

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Devlet Hastanesi, Seydişehir, Hastane, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da hastane bahçesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da hastane bahçesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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