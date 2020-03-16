Konya'da hastaneden kaçan kişi ve ailesinde koronavirüs 'negatif' çıktı (2) - Son Dakika

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Konya'da hastaneden kaçan kişi ve ailesinde koronavirüs 'negatif' çıktı (2)
6 saat önce
VALİ TOPRAK, UMREDEN GELENLERİN SORUNLARINI DİNLEDİ Umre amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan dönen, 'koronavirüs' şüphesi üzerine tedbir amaçlı Konya'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı 2 yurda yerleştirilen yaklaşık 2 bin 200 kişiden bazıları, sosyal medyada sorunlarını yazdı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:20 Kaynak: DHA
VALİ TOPRAK, UMREDEN GELENLERİN SORUNLARINI DİNLEDİ
Umre amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan dönen, 'koronavirüs' şüphesi üzerine tedbir amaçlı Konya'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı 2 yurda yerleştirilen yaklaşık 2 bin 200 kişiden bazıları, sosyal medyada sorunlarını yazdı. Bunun üzerine Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, yurda giderek, bahçesinde, umreden gelenlerle görüştü. Vali Toprak, sorunların, eksiklerin giderileceğini söyledi. Toprak, yurttan ayrılacağı sırada bazı kişiler dışarı çıkmak istedi. Polis, bu kişileri tekrar yurdun bahçesine aldı.
Yurdun önünde bekleyen, umreden gelenlerin yakınları da getirdikleri eşyaları, görevliler aracılığıyla yakınlarına ulaştırdı.
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