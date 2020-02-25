Konya'da hastaneden kaçan kişide koronavirüs bulgusuna rastlanılmadı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Konya'da hastaneden kaçan kişide koronavirüs bulgusuna rastlanılmadı - Son Dakika

Konya'da hastaneden kaçan kişide koronavirüs bulgusuna rastlanılmadı

6 saat önce

KONYA'da Meram Tıp Fakültesi'ne giderek yakın tarihte Güney Kore'den geldiğini belirtip ardından tedavi olmadan hastaneden ayrılan ismi açıklanmayan 35-40 yaşlarında bir erkek, 'koronavirüs' şüphesiyle polis tarafından yakalanıp, hastaneye getirildi.

Konya'da hastaneden kaçan kişide koronavirüs bulgusuna rastlanılmadı, System.String[]

KONYA'da Meram Tıp Fakültesi'ne giderek yakın tarihte Güney Kore'den  geldiğini belirtip ardından tedavi olmadan hastaneden ayrılan ismi açıklanmayan 35-40 yaşlarında bir erkek, 'koronavirüs' şüphesiyle polis tarafından yakalanıp, hastaneye getirildi. yapılan ilk muayesinde 'koronavirüs' şüphesine ait bir bulguya rastlanılmayan kişi, tedbir amaçlı izolasyonlu odaya alındı.

Bugün, Meram Tıp Fakültesi'ne ağzında maskeyle gelen bir kişi, yakın tarihte Güney Kore'den geldiğini boğazından rahatsız olduğunu, son günlerde de 'koronavirüs' salgını nedeniyle muayene olmak istediğini belirtti. Hasta kayıt işlemleri için nüfus cüzdanı istenince, aracından kimliğini getirmek istediğini belirtip hastaneden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Olay kamuoyu tarafından duyulup kentte 'koronavirüs' paniğine neden oldu. Bunun üzerine hareket geçen polis, güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkıp, hastaneye geri gelmeyen kişiyi buldu.

Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen ismi açıklanmayan kişinin enfeksiyon uzmanları tarafından yapılan ilk muayesinde 'koronavirüs' şüphesine ait bir bulguya rastlanmadı. Yakın tarihde Güney Kore'den geldiği için tedbir amaçlı 'izolasyonlu' odaya alındı.  Yapılacak tetkiklerin ardından durumunun netlik kazanacağı öğrenildi.

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tevfik Küçükkartarlar da, kentte endişe yaratan olayla ilgili, "Bizim hastanemize başvurmuş, tanısı konulmuş koronavirüs şüphesi olan vaka yok. Olsa zaten bu durumları Sağlık Bakanlığı'na bildiriyoruz. Sadece bazı hastalar acil servise gelirken maske takarak geliyor. Bu şekilde maske takarak hastanemize gelen bir Türk vatandaşı olan kişi, bu şekilde maskeli olduğu için korku ile karşılanmış. Ateşli değil. Boğaz ağrısı ve maske var yüzünde. Maskeyi niye taktığını bilen yok. Etrafta koronavirüslü diye endişe olmuş. Hastanemizde de karantina altına alınan personelimiz de yok. "dedi.


Güney Kore, Polis, Meram, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:56 Kaynak: DHA
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