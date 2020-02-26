Konya'da hastaneden kaçan kişide koronavirüse rastlanmadı - Son Dakika
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Konya'da hastaneden kaçan kişide koronavirüse rastlanmadı

6 saat önce

KONYA'da dün gittiği hastaneden kaçtıktan sonra tekrar polis tarafından yakalanıp 'koronavirüs' şüphesiyle karantinaya alınan ismi açıklanmayan 35-40 yaşlarındaki kişinin yapılan tetkiklerinde koronavirüse rastlanmadı.

Konya'da hastaneden kaçan kişide koronavirüse rastlanmadı, System.String[]

KONYA'da dün gittiği hastaneden kaçtıktan sonra tekrar polis tarafından yakalanıp 'koronavirüs' şüphesiyle karantinaya alınan ismi açıklanmayan 35-40 yaşlarındaki kişinin yapılan tetkiklerinde koronavirüse rastlanmadı.

Dün, Meram Tıp Fakültesi'ne ağzında maskeyle gelen bir kişi, yakın tarihte Güney Kore'den geldiğini boğazından rahatsız olduğunu, son günlerde de 'koronavirüs' salgını nedeniyle muayene olmak istediğini belirtti. Hasta kayıt işlemleri için nüfus cüzdanı istenince, aracından kimliğini getirmek istediğini belirtip hastaneden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Olay kamuoyu tarafından duyulup kentte 'koronavirüs' paniğine neden oldu. Harekete geçen polis, güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkıp, hastaneye geri gelmeyen kişiyi buldu.

Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen ismi açıklanmayan kişinin enfeksiyon uzmanları tarafından yapılan ilk muayenesinde  'koronavirüs' şüphesine ait bir bulguya rastlanmadı. Yakın tarihte Güney Kore'den geldiği için tedbir amaçlı 'izolasyonlu' odaya alındı. Yapılan tetkiklerinde de koronavirüse rastlanmadığı belirtildi.


Güney Kore, Meram, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:51 Kaynak: DHA
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