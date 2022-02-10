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Konya'da hastaneden kaçıp kız kardeşini öldüren sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika

Konya'da hastaneden kaçıp kız kardeşini öldüren sanığın yargılanması sürüyor

10.02.2022 13:13
Konya'da hastaneden kaçıp kız kardeşini öldüren sanığın yargılanması sürüyor

Konya'da kız kardeşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'da kız kardeşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Soner B. katılmadı.

Sanığın avukatı Mehmet Takımsu, sanığın akıl sağlığının incelenip, gerekli tespitlerin yapılacağı adli tıp raporunun beklenmesini istedi.

Mahkeme heyeti, talebi kabul ederek, sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Yağmur B, 16 Mart 2021'de bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuş, hastaneden kaçtıktan sonra suç aleti bıçakla eve gelerek kardeşini öldürdüğünü itiraf eden Soner B, tutuklanmıştı.

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Adli Tıp, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da hastaneden kaçıp kız kardeşini öldüren sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da hastaneden kaçıp kız kardeşini öldüren sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika
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