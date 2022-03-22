Konya'da hastaneden kaçıp kız kardeşini öldüren sanığın "akıl sağlığı raporu" bekleniyor - Son Dakika
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Konya'da hastaneden kaçıp kız kardeşini öldüren sanığın "akıl sağlığı raporu" bekleniyor

22.03.2022 12:26
Konya'da hastaneden kaçıp kız kardeşini öldüren sanığın "akıl sağlığı raporu" bekleniyor

Konya'da hastaneden kaçıp kız kardeşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'da hastaneden kaçıp kız kardeşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 16 yaşındaki kardeşi Yağmur B'yi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Soner B. katılmadı.

Sanığın avukatı Mehmet Takımsu, sanığın akıl sağlığının incelenip, gerekli tespitlerin yapılacağı adli tıp raporunun henüz mahkemeye ulaşmadığını belirterek, karar aşamasına geçilmeden önce raporun beklenmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının talebini kabul ederek, sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Olay

Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Yağmur B, 16 Mart 2021'de bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuş, hastaneden kaçtıktan sonra suç aleti bıçakla eve gelerek kardeşini öldürdüğünü itiraf eden Soner B, tutuklanmıştı.

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Adli Tıp, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da hastaneden kaçıp kız kardeşini öldüren sanığın 'akıl sağlığı raporu' bekleniyor - Son Dakika


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