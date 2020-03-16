Konya'da hastaneden kaçtığı iddia edilen kişi ve ailesinde koronavirüs 'negatif' çıktı (3) - Son Dakika

'HASTANEDEN KAÇMADIM'

Konya'da, Seydişehir Devlet Hastanesi'nde 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alınmak istenince kaçtığı öne sürülen Ebubekir Bilgin (30), hastaneden kaçmadığını savunup, yaşananları anlattı. Asansör teknisyeni olduğunu belirten Bilgin, bir süredir Irak'ta çalıştığını ve yaklaşık 20 gün önce de geri döndüğünü söyledi. Bilgin, "Yaklaşık 20 gün önce Bağdat'tan geldim. Bağdat'ta bulunma sebebim de asansör montajı; kurulum, onarım, bakım teknisyeniyim. Geldiğimden bu yana 20 günü geçti. Soğuk algınlığı şikayeti nedeniyle dün eşim ve çocuğumla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne geldik. Orada yakın bir zamanda yurt dışına çıkıp, çıkmadığımı sordular. Ben de 20 gün önce geldiğimi söyleyince belirli tetkikler yaptılar. Zaten geldiğimde de hem Ankara'da havaalanında hem de özel hastane muayene oldum ve sonuçlar negatif çıktı. Buradaki hastanede tahlilleri yaptılar ve bizi izolasyonlu odaya almışlardı. 4 aylık çocuğumuz var, onu da köyde kardeşimin yanına bırakmıştık. Çocuğumuz küçük olduğu için annesinin bakımına ihtiyaç vardı. O nedenle de biz sürekli görevlilere durumumuzu ve ne zaman çıkabileceğimizi soruyorduk. Belki sürekli sorduğumuzdan dolayı olabilir, bilmiyoruz, 'Gidebilecekseniz gidin' dediler. Biz de eşimle beraber çıktık" diye konuştu.