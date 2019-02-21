Konya'da Hastanenin Bahçesinde Erkek Cesedi Bulundu
20 dakika önce
Konya'da hastanenin bahçesinde erkek cesedi bulundu.
Konya
'da hastanenin bahçesinde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu
ilçesindeki Numune Hastanesinin bahçesinde bulunan bankta bir kişinin hareketsiz oturduğu ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri, bankta oturur halde hareketsiz duran kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Sabri Mantar'a (61) ait olduğu belirlenen ceset, incelemelenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:57 Kaynak: AA
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