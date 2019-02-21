Konya'da hastanenin bahçesinde erkek cesedi bulundu.

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Gözaltındaki Arkadaşını Merak Eden Hırsızların Akıbeti Aynı Oldu

Son Dakika! Soylu'dan "Polis, Göstericiyi Taciz Etti" İddiasına Yanıt: Elimizde Öyle Belgeler Var ki, Herkes Gerçeği Görecek