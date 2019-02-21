Son Dakika Haberleri: Konya'da Hastanenin Bahçesinde Erkek Cesedi Bulundu

Konya'da Hastanenin Bahçesinde Erkek Cesedi Bulundu

20 dakika önce

Konya'da hastanenin bahçesinde erkek cesedi bulundu.

Konya'da Hastanenin Bahçesinde Erkek Cesedi Bulundu, System.String[]
Konya'da hastanenin bahçesinde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesindeki Numune Hastanesinin bahçesinde bulunan bankta bir kişinin hareketsiz oturduğu ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri, bankta oturur halde hareketsiz duran kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sabri Mantar'a (61) ait olduğu belirlenen ceset, incelemelenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:57 Kaynak: AA

Polis, Selçuklu, Konya, Güncel
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