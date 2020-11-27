Konya'da hastanenin güvenlik görevlisini bıçaklayan sanık hakim karşısında - Son Dakika

Konya'da hastanenin güvenlik görevlisini bıçaklayan sanık hakim karşısında

27.11.2020 12:37
Konya'da hastanenin güvenlik görevlisini bıçaklayan sanık hakim karşısında, System.String[]

Konya'da daha önce hastanede tartıştığı güvenlik görevlisini yolcu otobüsünde bıçakladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Konya'da daha önce hastanede tartıştığı güvenlik görevlisini yolcu otobüsünde bıçakladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Muhammet Arslan Karaman, olayda yaralanan güvenlik görevlisi Süleyman Ayçiçek ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Karaman, olaydan yaklaşık bir hafta önce rahatsızlanan arkadaşını Ayçiçek'in çalıştığı hastaneye götürdüğünü söyledi.

Arkadaşının çıkışını beklerken Ayçiçek'in kendisine doğru geldiğini belirten Karaman, "Yanıma gelip, 'Önüne baksana lan!' dedi. Ben de 'Asıl sen önüne bak!' dedim. Üzerime doğru yürüdü ama başka bir tartışma olmadı. Olay bu şekilde kapanmış oldu. Kendisine kin veya nefret duymadım." ifadelerini kullandı.

Bir hafta sonra işe gitmek için otobüse bindiğini dile getiren sanık Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başka bir durakta da müşteki Ayçiçek otobüse bindi. Karşılıklı göz temasımız oldu. Arkası dönük ve öfkeli bir halde koltuğa oturdu. Ben de özür dilemek için yanındaki koltuğa gittim. Selam verdim ama beni umursamadı. Daha sonra inmek için ayağa kalkınca düşük bir ses tonuyla bana küfrettiğini duydum. Tepki göstermedim. 'Ağabey, sen hastanedeki görevli değil miydin?' diye sordum. 'He lan ne yapacaksın?' deyip kapı açılınca aşağı indi. Normalde o durakta inmeyecektim ama müştekinin davranışlarından dolayı öfke patlaması yaşadım.

Üzerimde sürekli taşımadığım, dükkana bırakmak için yanıma aldığım bir bıçak vardı. Müştekinin peşinden indim, bana küfrettiği için arkasından bıçakla vurdum."

Karaman, olay nedeniyle pişman olduğunu ifade ederek, müştekiden özür diledi.

Müşteki Süleyman Ayçiçek ise 15 yıldır güvenlik görevlisi olduğunu, daha önce hiçbir hasta yakınıyla böyle bir olay yaşamadığını, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Olayı anlatan Ayçiçek, şunları kaydetti:

"Sanığın bahsettiği gibi, 'Önüne baksana lan!' şeklinde bir hitabım olmadı. Zaten sanığı tanımam. Olay günü evime gidiyordum. Otobüse bindiğimde sanığı hiç fark etmedim. Sanığın yanıma geldiği, selam verdiği ifadeleri doğru değildir. İneceğim durağa gelince ayağa kalktım. Sanık eliyle omzuma dokunarak, 'Hastanede güvenlik görevlisi misin?' diye sordu. Ben de 'Evet.' dedim. Otobüs durdu, indim. İner inmez arkamdan belime, bacağıma ve enseme bıçakla vurdu. Kendimi otobüsün içine attım. Binmeseydim bıçaklamaya devam edecekti."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Meram ilçesi Karaman Caddesi'nde 3 Temmuz'da Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Süleyman Ayçiçek, nöbet çıkışı evine gitmek üzere otobüse binmiş, araçta yanına gelen, bir hafta önce aralarında tartışma yaşandığı iddia edilen hasta yakını Muhammet Arslan Karaman, Ayçiçek'e "Sen Eğitim ve Araştırma hastanesinde güvenlik görevlisi misin?" diye sormuştu.

"Evet." yanıtını alan Karaman, Ayçiçek'i ensesinden ve vücudunun diğer yerlerinden bıçaklayıp kaçmıştı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Karaman hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Güvenlik Görevlisi, Karaman, Konya, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da hastanenin güvenlik görevlisini bıçaklayan sanık hakim karşısında - Son Dakika


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