Konya'da hastanenin güvenlik görevlisini bıçaklayan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Konya'da daha önce hastanede tartıştığı güvenlik görevlisini yolcu otobüsünde bıçakladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Muhammet Arslan Karaman ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Karaman, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

Olay sırasında öldürme kastı taşımadığını savunan Karaman, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Sanık avukatı da müvekkilinin bıçaklama eylemine kendi iradesiyle son verdiğini öne sürerek, tahliyesini ve beraatini istedi.

Müşteki avukatı ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Meram ilçesi Karaman Caddesi'nde geçen yıl 3 Temmuz'da Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Süleyman Ayçiçek, nöbet çıkışı evine gitmek üzere otobüse binmiş, araçta yanına gelen, bir hafta önce aralarında tartışma yaşandığı belirtilen hasta yakını Muhammet Arslan Karaman, Ayçiçek'e "Sen Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi misin?" diye sormuştu. "Evet." yanıtını alan Karaman, Ayçiçek'i ensesinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçmıştı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Karaman hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açılmıştı.