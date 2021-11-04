Konya'da hastanenin güvenlik görevlisini bıçaklayan sanığa 14 yıl hapis - Son Dakika

Konya'da daha önce hastanede tartıştığı güvenlik görevlisini yolcu otobüsünde bıçakladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığa 14 yıl hapis cezası verildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Muhammet Arslan Karaman ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Karaman, savunmasında güvenlik görevlisi Süleyman Ayçiçek'i takip etmediğini ve planlı şekilde yaralamadığını öne sürdü.

Karaman, pişman olduğunu belirterek, beraatini istedi.

Sanık avukatı da olayda herhangi bir tasarlama olmadığını savunarak, "Olay günü müvekkilim ve müşteki otobüste tesadüfen karşılaşmışlardır. Müşteki, müvekkilime sert bir üslupla yaklaşmıştır. Planlı bir eylem yoktur. Bıçaklanma anında müvekkilim, olayı sonlandırmak istemiştir. Kamu görevi nedeniyle yapılan bir eylem yoktur. Müvekkilimin tahliyesini ve beraatini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığa "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis cezası verdi.

Olay

Merkez Meram ilçesi Karaman Caddesi'nde geçen yıl 3 Temmuz'da Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Süleyman Ayçiçek, nöbet çıkışı bindiği otobüste, bir hafta önce aralarında tartışma yaşandığı iddia edilen hasta yakını Muhammet Arslan Karaman tarafından ensesinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanmıştı.

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Karaman hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açılmıştı.