Konya'da hastaneye giderken direksiyon başında rahatsızlanan sürücü öldü - Son Dakika

Mehmet Cem Celepli'nin, Kulu Belediyesinde memur olduğu öğrenildi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Celepli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Celep Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Cem Celepli (51), evde rahatsızlanınca kızını yanına alarak otomobiliyle Kulu Devlet Hastanesi 'ne gitmek için yola çıktı.

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