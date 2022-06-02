Konya'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında program düzenlendi - Son Dakika
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Konya'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında program düzenlendi

02.06.2022 16:46
Konya'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında program düzenlendi

Konya'da, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce çeşitli etkinliklerle kutlanan "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında program gerçekleştirildi.

Konya'da, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce çeşitli etkinliklerle kutlanan "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında program gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Konya Olgunlaşma Enstitüsü bahçesinde düzenlenen programın, Özel Gençler Mehter Takımı'nın performansıyla başladığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen İl Milli Eğitim Müdür Vekili Servet Altuntaş, eğitimin insan hayatının tümünü kuşatan, beşikten mezara kadar sürekliliği olan bir süreç olduğunu vurguladı.

Programda, Meram Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin folklor gösterisi, Selçuklu Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin ney dinletisi ve Selçuklu Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinin mini konserinin ardından halk eğitim merkezlerindeki kursiyerler, olgunlaşma enstitüsü ve okullardaki öğrencilerin yaptıkları çalışmaların yer aldığı stantların açılışı yapıldı.

Programa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin yöneticileri, öğretmenler, usta öğreticiler, öğrenciler ve kursiyerler katıldı.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kapsamında program düzenlendi - Son Dakika


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