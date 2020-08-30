Konya'da hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Konya'da 91 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Yusuf Pınar, düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.
Karatay ilçesinde oğluyla birlikte yaşadığı öğrenilen gazi Pınar, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle evde hayatını kaybetti.
Kore Gazisi Yusuf Pınar için memleketi Kulu'nun ilçe mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Aile kabristanına askerlerin omuzunda getirilen Pınar'ın naaşı, cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
Düzenlenen cenaze törenine, Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Murat Ünver, Garnizon Komutanı Teğmen Ahmet Kılıç, İlçe Emniyet Müdür Vekili Kerim Sağlık ile Pınar'ın ailesi ve yakınları katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 14:05 - Kaynak: AA
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