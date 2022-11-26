Köpeği kürekle vura vura öldüren caniden korkunç savunma! - Son Dakika
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Köpeği kürekle vura vura öldüren caniden korkunç savunma!

26.11.2022 07:58

Konya'da Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde bir görevlinin elindeki kürekle köpeklere vurarak ölümlerine neden olduğu görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı. Kürekle köpeğe vuran şahıs ifadesinde kendisini korumak istediğini belirtip, "Köpek bana saldırdı. Ben de kendimi korumak için köpeğe kürekle 1 kez vurdum. Bu olayla ilgili 3 günlük sağlık raporum bulunuyor" şeklinde konuştu.

Türkiye, dün Konya'dan gelen acı görüntülerle sarsıldı. Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle kafasına sert darbe indirip öldürdüğü köpeği daha sonra iple sürüklemesi, izleyenlerin adeta kanını dondurdu.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşandığı öne sürülen ve sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Görüntülerle ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü hakkında disiplin soruşturmasına başlanması, bu süreçte, ilgili şube müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmasına karar verilip, olaya karışan işçilerin iş akdinin feshedilmesi ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur." Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada ise konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı. Mahkemede 2 şahıs haklarındaki suçlar nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KENDİMİ KORUMAK İÇİN KÜREKLE VURDUM"

Barınaktaki hayvanlara eziyet ederek, bir köpeğin ölümüne yol açan zanlılar Murat B. ile Sefa Ç.'nin savunmaları ortaya çıktı. Her iki zanlı da verdiği ifadede ölümüne yol açtıkları köpeğin kendilerine saldırdığını öne sürdü. HaberTürk'ün haberine göre köpeğin kafasına kürekle defalarca vurduğu iddia edilen Murat B. ifadesinde şunları iddia etti:

"Ben sağlık teknisyeni olarak çalışıyorum. Olay günü barınaktaki hayvanlara parazit aşı ve ilaçlama uygulaması yapıyorduk. S.Ç içerden getirilen köpeği tutmaya çalışıyordu. Fakat köpeği tutamadı. İlk olarak köpek bana saldırdı. Ben de kendimi korumak için köpeğe kürekle 1 kez vurdum. Sefa Ç. köpeği kontrol altına alsa da o panik ile 2 kez daha köpeğin kafasına kürekle vurdu. Köpek şoka girdi. daha sonra tıbbi müdahalesini yapıp kafesine gönderdim. Son durumundan haberim yok. Benim bu olayla ilgili 3 günlük sağlık raporum bulunuyor.

"KÖPEK BAYGINLIK GEÇİRDİ"

Diğer zanlı Sefa Ç. ise verdiği ifadesinde olayın yaşandığı bakımevinde 2 aydır çalıştığını belirterek 'Köpekleri parazit ilaçlaması için ara koridora çıkardık. O sırada saldırgan bir köpek vardı. Ben onu yakalama aparatı ile tutuyordum. Köpek bir anda Murat B.'ye saldırdı. O da kendini korumak için köpeğe vurdu. Köpek baygınlık geçirdi. Daha sonra köpeğe gerekli tedavisini yapıp kafesine koyduk' iddiasında bulundu.

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