Konya'da hayvan otlatma cinayetine ilişkin 41 sanıklı dava başladı - Son Dakika

Konya'da iki mahallenin sakinleri arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen ve 1 kişinin öldüğü olaya ilişkin biri tutuklu 41 sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 7. Ağır Ceza Mahkemesince adliye konferans salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Ölmez ile tutuksuz yargılanan sanıklar Hamdi Dal, Mustafa Dal, Mustafa Temir, Aydın Dal, Hadi Dal ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Sanık Ölmez, savunmasında, kendi mahallelerinin yanındaki Çarıklar Mahallesi'nde 7-8 yıldır hayvancılık yapan Dal ailesinin, hayvanlarını kontrolsüz bir şekilde otlattığını, arazilerine giren hayvanlar nedeniyle ekinde büyük zararlar yaşadıklarını iddia etti.

Uyarılara rağmen ailenin bu tavrından vazgeçmediğini öne süren Ölmez, "Olay günü yine hayvanlarını bize ait arazilere soktuklarını ve hayvanlarımızı da çalmak üzere olduklarını öğrendim. Olay yerine gittik ve jandarmaya da haber verdik. Jandarma geldikten sonra karşı taraf, 50-60 metre kadar yakın mesafeye gelip, ateş etmeye başladı. Jandarma bunun üzerine karşı tarafın yanına gittiği halde ateş etmeye devam ettiler. Yanımızda bulunan, aralarında oğlumun da olduğu 8-10 genç bu duruma tepki gösterip, koşarak yanlarına gitti. Biz de 'Gençlerin yanına gidelim, olay çıkmasın' dedik. Gittiğimizde maktul Hakim Dal, oğluma silah dipçiğiyle vuruyordu. Oğlumu öldüreceğinden korktum ve bir el, hedef gözetmeksizin ateş ettim." ifadelerini kullandı.

Bu beyanın üzerine Dal ailesinin avukatı Mehmet Kart, sanığın beyanlarında çelişkilerin bulunduğunu, oğlunun da kendisinin ve verdikleri ilk ifadelerde silah dipçiğiyle oğlunun darbedildiğinden bahsetmediklerini savundu.

Sanık Hamdi Dal ise Mehmet Ölmez ve beraberindekilerin olay günü sebepsiz yere kendilerine saldırdığını, daha önce aralarında hayvan otlatma meselesinden bir tartışmanın yaşanmadığını öne sürdü.

Yaşanan arbedede ağabeyi Hakim Dal'ın 8-10 kişi tarafından darbedildiğini, yere düşürüldüğünü iddia eden Hamdi Dal, "Ağabeyimi yerdeyken vurdular. Ben de 1-2 el havaya ateş ettim. Bizim tarafta bir tek bende tabanca vardı. Karşı taraf ise 30-40 kişi vardı ve bizi taşlıyorlardı." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ölmez'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 21 Temmuz'da Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Dal ailesinin hayvanlarının, bir başka mahallede ikamet eden vatandaşlara ait tarlalara girmesi nedeniyle, iki mahalle sakinleri arasında tartışma çıkmış, tartışma büyüyerek silahlı, taşlı-sopalı kavgaya dönüşmüştü.

Hakim Dal'ın silahla vurularak hayatını kaybettiği olayda katil zanlısı olarak gözaltına alınan Mehmet Ölmez tutuklanmış ve Ölmez'in de aralarında bulunduğu 41 sanık hakkında dava açılmıştı.