Konya'daki köpek katliamıyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan iki cümlelik açıklama: Hassasiyetle takip edeceğiz - Son Dakika
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Konya'daki köpek katliamıyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan iki cümlelik açıklama: Hassasiyetle takip edeceğiz

25.11.2022 11:00

Hayvan Rehabilitasyon Merkezindeki köpek katliamıyla ilgili sosyal medya hesabından iki cümlelik bir açıklama yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sürecin takipçisi olduklarını ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle köpeklere vurarak ölümüne neden olduğu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

BAŞKAN ALTAY'DAN İKİ CÜMLELİK AÇIKLAMA

Tepki çeken olay sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayvan Rehabilite Merkezimizde hepimizi derinden sarsan olayı gece inceledik, sorumluları açığa aldık, suç duyurusunda bulunduk ve şüpheliler gözaltına alındı. Süreci tüm yönleriyle sonuna kadar hassasiyetle takip edeceğiz" ifadesini kullandı.

Köpek katliamıyla ilgili Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan iki cümlelik açıklama

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise soruşturma başlatıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Görüntülerle ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü hakkında disiplin soruşturmasına başlanması, bu süreçte, ilgili şube müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmasına karar verilip, olaya karışan işçilerin iş akdinin feshedilmesi ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında iki şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı. Açıklamada "Görüntülerle ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü hakkında disiplin soruşturmasına başlanması, bu süreçte, ilgili şube müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmasına karar verilip, olaya karışan işçilerin iş akdinin feshedilmesi ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

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