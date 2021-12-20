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Hayvanat bahçesi sakinlerinin kar sevinci - Son Dakika

Hayvanat bahçesi sakinlerinin kar sevinci

20.12.2021 12:20

Karatay Hayvanat Bahçesi sakinleri, cuma gününden itibaren etkili olan karla tanışmanın sevincini yaşıyor.

Karatay Hayvanat Bahçesi sakinleri, cuma gününden itibaren etkili olan karla tanışmanın sevincini yaşıyor.

Karatay Belediyesi tarafından Şehir Parkı'nın yanında kurulan hayvanat bahçesinde yaşayan İngiliz atı, deve, lama, geyik gibi hayvanlar, kar kalınlığının 20 santimetreyi geçtiği hayvanat bahçesinde kışı karşıladı.

Bakıcılarının, barınaklarının kapısını açmasıyla soğuk havayla yüz yüze gelen hayvanlar, önce barınaklarından çıkmakta tereddüt etti. Kimi karı kokladı, kimi tadına baktı. Kara ilk adımlarını atan hayvanların soğuk ve ıslak zeminde bir süre koşturduktan sonra yerlere yatması güzel görüntüler oluşturdu.

Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesinin sorumlu veteriner hekimi Abdurrahman Pirinç, AA muhabirine, hayvanat bahçesinde 33 tür, 86 alt çeşit olmak üzere 650-700 hayvan olduğunu söyledi.

Mevsimlerin, hayvanların vücut yapılarında bazı değişiklikler meydana getirdiğini anlatan Pirinç, "Yünlü hayvanlarımızın deri yünleri kabarır, aslan, kaplan gibi hayvanların kıl oranları yükselir. Deri altı yağ dokuları da artarak ortama adaptasyon sağlayabilirler." dedi.

Pirinç, hayvanların bu yıl ilk defa karı gördüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hayvanlar karı şaşkınlıkla karşıladı. Karda oynayan, kar yiyen veya karın içinde vakit geçirmekten hoşlanan birçok hayvan var. Açık alanlarda, hayvanların gezinti alanlarında kısıtlama yapmıyoruz ama havanın sertleştiği dönemlerde kapalı ortamda bakmaya çalışıyoruz. İç odaları yalıtımlı ve ısıtma sistemleri mevcut. Apartmandan çıkıp oynayan çocuklar gibi çıkıp tekrar girdiklerinde ısınabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Yaz mevsiminde hayvanları daha düşük kalorili beslediklerini hatırlatan Pirinç, "Kış dönemi geldiğinde enerji bakımından yoğun mısır, arpa gibi gıdalara yoğunluk verip beslememizi arttırıyoruz. Diğer etçil hayvanlarımızın da et oranlarını arttırıyoruz." dedi.

Pirinç, her mevsim ziyaretçi kabul ettiklerini vurguladı.

Hayvanat bahçesi sakinlerinin kar sevinci
Hayvanat bahçesi sakinlerinin kar sevinci
Hayvanat bahçesi sakinlerinin kar sevinci
Hayvanat bahçesi sakinlerinin kar sevinci

Hayvanat Bahçesi, Pirinç, Cuma, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayvanat bahçesi sakinlerinin kar sevinci - Son Dakika


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