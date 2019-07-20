Son Dakika Haberleri: Konya'da hemzemin geçitte kaza: 4 yaralı
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Konya'da hemzemin geçitte kaza: 4 yaralı

1 saat önce

Konya'nın Akşehir ilçesinde yük treninin hemzemin geçitte kamyonete çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Konya'da hemzemin geçitte kaza: 4 yaralı, System.String[]
Konya'nın Akşehir ilçesinde yük treninin hemzemin geçitte kamyonete çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar-Konya seferini yapan 73702 sefer sayılı yük treni, Karahüyük Mahallesi hemzemin geçitte, Fatih Başeğmez (31) idaresindeki 42 ACH 179 plakalı kamyonete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonette bulunan aynı aileden Saadet (39), Nigar (32), Samet (18) ve Emine Başeğmez (12) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan Nigar Başeğmez'in Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.
Karahüyük, Akşehir, Afyon, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:27 Kaynak: AA
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