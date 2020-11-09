Konya'da hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde hemzemin geçitte yük trenin çarptığı kamyonun sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar-Konya seferini yapan 33316 numaralı yük treni, Doğrugöz Mahallesi yakınlarındaki hemzemin geçitten geçmeye çalışan Halil İbrahim Düzel (61) yönetimindeki 42 AGF 238 plakalı kamyona çarptı. Kazada, kamyon sürücü Düzel yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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